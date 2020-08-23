الكشف عن القائمة المرشحة لريال مدريد في الموسم الجديد

وكالات (صدى):
كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد اليوم الأحد القائمة المرشحة لريال مدريد في الموسم الجديد .
وتضم القائمة ترجيحات بالـ18 لاعب وهم : الحارسين تيبو كورتوا وأندري لونين، ولاعبي الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفخال وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو، ولاعبي الوسط كاسيميرو وتوني كروس وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش ومارتين أوديغارد، وفي الهجوم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ورودريغو وفينسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.
ومع ذلك فهناك جدل حول 14 لاعب ولا يعلم إن كانوا سيستمروا مع الفريق من عدمه وأبرزهم :جيمس رودريغيز وغاريث بيل وماريانو دياز .
في سياق متصل ، ينتظر مدرب الفريق " زيدان " حسم ملف العائدين من الإعارة داني سبايوس وألفارو أودريوزولا وأوسكار رودريغيز وسيرجيو ريغولين وبورخا مايورال.
ومن المرجح اتفاق ريال مدريد على بيع المدافع ناتشو، ولاعب الوسط إيسكو، ولوكاس فاسكيز، وحتى البرازيلي مارسيلو، وإعارة إبراهيم دياز .