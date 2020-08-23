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الكشف عن القائمة المرشحة لريال مدريد في الموسم الجديد

Time منذ يومين
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الكشف عن القائمة المرشحة لريال مدريد في الموسم الجديد

وكالات (صدى):
كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد اليوم الأحد القائمة المرشحة لريال مدريد في الموسم الجديد .

وتضم القائمة ترجيحات بالـ18 لاعب وهم : الحارسين تيبو كورتوا وأندري لونين، ولاعبي الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفخال وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو، ولاعبي الوسط كاسيميرو وتوني كروس وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش ومارتين أوديغارد، وفي الهجوم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ورودريغو وفينسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.

ومع ذلك فهناك جدل حول 14 لاعب ولا يعلم إن كانوا سيستمروا مع الفريق من عدمه وأبرزهم :جيمس رودريغيز وغاريث بيل وماريانو دياز .

في سياق متصل ، ينتظر مدرب الفريق " زيدان " حسم ملف العائدين من الإعارة داني سبايوس وألفارو أودريوزولا وأوسكار رودريغيز وسيرجيو ريغولين وبورخا مايورال.

ومن المرجح اتفاق ريال مدريد على بيع المدافع ناتشو، ولاعب الوسط إيسكو، ولوكاس فاسكيز، وحتى البرازيلي مارسيلو، وإعارة إبراهيم دياز .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ستعرفي ليش ياحلوه يا بتاعة الجمعياات ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. حلوه شنهواب هههههههههههههههه .. تسميه عال العال ... .. الله يسعد مساك يااخ منتصر ..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
naeem
ياجماعه لاتظلموا النسوان انا وقت الحظر اقوم اطفى الانوار عليهم اتدخل فى الغسيل اتدخل فى الطبخ اتدخل فى غسيل الاوانى واتدخل فى طريقة نظافة البيت لى متزوج اكثر 15 سنه ماعمرى سويتها مع الحظر سويتها وفيه ناس كثير سوها اقول لكم قصة زميل لى اكتشف مع الحظر بعد جلوسه مع ابنائه انه احد بناته تخرجت من المرحله المتوسطه كان يحسبها فى الابتدائى

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