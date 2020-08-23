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207 وظيفة شاغرة توفرها غرفة الرياض

Time منذ 35 دقيقة
Views 1308
207 وظيفة شاغرة توفرها غرفة الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف، اليوم الأحد، عن توفر 207 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) إدارية وصحية وفنية وأمنية، لجميع المؤهلات العلمية.

وأوضحت غرفة الرياض، أن الوظائف الشاغرة هي: شركة أسواق عبدالله العثيم (للرجال): كاشير (ثانوي)، وبائع (متوسط)؛ بينما شركة أسواق التميمي (للرجال) تحتاج إلى: أمن وسلامة (ثانوي)، أما Three bees (للرجال) (تفاصيل): كاشير (ثانوي)، استقبال المطاعم (ثانوي)، مشرف مطعم (دبلوم).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير منطقة (مطاعم) (بكالوريوس)، مدير تسويق (بكالوريوس)، محاسب تكاليف (دبلوم)، فني كهربائي (دبلوم)، فني صيانة (دبلوم)، مدقق داخلي (بكالوريوس)، استقبال شركة (ثانوي)؛ فيما مؤسسة زيوف للمقاولات (للرجال) تحتاج إلى أمن وسلامة (ثانوي).

وتحتاج شركة الهلال الأخضر للخدمات الطبية (للرجال) إلى: محاسب (بكالوريوس محاسبة)، أمن وحماية (ثانوي)، بينما Three bees (للنساء) (تفاصيل): أخصائي خدمة عملاء (ثانوي فما فوق)، أما شركة الخزامى للاغذية والمشروبات (للنساء) (تفاصيل): مسؤولة توظيف (ثانوي فما فوق)، مسؤولة حجوزات (ثانوي فما فوق).

وفي السياق نفسه، شركة الهلال الأخضر للخدمات الطبية (للنساء) (تفاصيل): استقبال (ثانوي فما فوق)، تسويق (بكالوريوس تسويق)، ممرضة (بكالوريوس تمريض)، مساعدات أسنان (بكالوريوس)، فني أخصائي مختبر (بكالوريوس مختبرات)، فني أخصائي أشعة (بكالوريوس أشعة)؛ فيما شيبا للتزيين النسائي (للنساء) (تفاصيل): محاسبة (بكالوريوس محاسبة)، مسؤولة تسويق (بكالوريوس).

وأشارت غرفة الرياض إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/01/04هـ الموافق 2020/08/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
انا شفت الماتش. محسن توقع انه في واقع في تسلل فترك الكورة للاعب رقم 30 اللي تحرك وراح للكورة متاخر
خبير زمانه
كلام وكيل الهيل الهندي غير صحيح وااهيل الهندي ممنوع من الاستيراد لعدم مطابقته للاشتراطات الصحيه منذ مايقارب سنه وارتفعت اسعار الهيل اكثر من 40% والموجود بالسوق اغلبه الهيل الامريكي ... وابن محفوظ يهدف بتصريحه رفع الاسعار لبيع مخزونه باسعار عاليه
ابو محمد 😎 ✍️
مااحد درى عنك .. .. ان كنتي حنان او كنتي اشواق ،، بألف طربااق ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
tawaq
واذا شخص متوشح بلباس الدين ويسقط بفحص المنشطات فتلك مصيبة تستحق العقاب المدني غير عقوبة الرياء بالاخرة

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