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ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن إختراق علاجي كبير لـ «كوفيد 19»

Time منذ 46 دقيقة
Views 1416
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن إختراق علاجي كبير لـ «كوفيد 19»

واشنطن (صدى):
أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لمناقشة "إختراق علاجي كبير" لكوفيد 19، وأن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، سيحضران المؤتمر.

وقالت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكاناني أن الرئيس أمس السبت بأن الرئيس الأمريكي سيعقد مؤتمره الصحفي في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

واتهم الرئيس الأمريكي في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد «كوفيد-19» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء لإنقاذ الأرواح.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
انا شفت الماتش. محسن توقع انه في واقع في تسلل فترك الكورة للاعب رقم 30 اللي تحرك وراح للكورة متاخر
خبير زمانه
كلام وكيل الهيل الهندي غير صحيح وااهيل الهندي ممنوع من الاستيراد لعدم مطابقته للاشتراطات الصحيه منذ مايقارب سنه وارتفعت اسعار الهيل اكثر من 40% والموجود بالسوق اغلبه الهيل الامريكي ... وابن محفوظ يهدف بتصريحه رفع الاسعار لبيع مخزونه باسعار عاليه
ابو محمد 😎 ✍️
مااحد درى عنك .. .. ان كنتي حنان او كنتي اشواق ،، بألف طربااق ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
tawaq
واذا شخص متوشح بلباس الدين ويسقط بفحص المنشطات فتلك مصيبة تستحق العقاب المدني غير عقوبة الرياء بالاخرة

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