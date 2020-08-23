ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن إختراق علاجي كبير لـ «كوفيد 19»

واشنطن (صدى):
أعلن البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لمناقشة "إختراق علاجي كبير" لكوفيد 19، وأن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، سيحضران المؤتمر.
وقالت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكاناني أن الرئيس أمس السبت بأن الرئيس الأمريكي سيعقد مؤتمره الصحفي في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.
واتهم الرئيس الأمريكي في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد «كوفيد-19» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء لإنقاذ الأرواح.