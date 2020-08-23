حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مواطنة لم تحصل على الدعم منذ 3 أشهر

الرياض (صدى):
رد حساب المواطن على شكوى مواطنة لم تحصل على الدعم لثلاثة أشهر بعد وفاة والدها، موضحا الخطوات الصحيحة للحصول على الدعم.
وقال الحساب بأنها في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً وصدرت نتيجة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وكانت مواطنة قد اشتكت لحساب المواطن بأنها لم حصل على الدعم منذ قرابة 3 أشهر وليس لديها عقد إيجار ووالدها متوفى.