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حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مواطنة لم تحصل على الدعم منذ 3 أشهر

Time منذ 41 دقيقة
Views 1578
حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مواطنة لم تحصل على الدعم منذ 3 أشهر

الرياض (صدى):
رد حساب المواطن على شكوى مواطنة لم تحصل على الدعم لثلاثة أشهر بعد وفاة والدها، موضحا الخطوات الصحيحة للحصول على الدعم.

وقال الحساب بأنها في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً وصدرت نتيجة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وكانت مواطنة قد اشتكت لحساب المواطن بأنها لم حصل على الدعم منذ قرابة 3 أشهر وليس لديها عقد إيجار ووالدها متوفى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
انا شفت الماتش. محسن توقع انه في واقع في تسلل فترك الكورة للاعب رقم 30 اللي تحرك وراح للكورة متاخر
خبير زمانه
كلام وكيل الهيل الهندي غير صحيح وااهيل الهندي ممنوع من الاستيراد لعدم مطابقته للاشتراطات الصحيه منذ مايقارب سنه وارتفعت اسعار الهيل اكثر من 40% والموجود بالسوق اغلبه الهيل الامريكي ... وابن محفوظ يهدف بتصريحه رفع الاسعار لبيع مخزونه باسعار عاليه
ابو محمد 😎 ✍️
مااحد درى عنك .. .. ان كنتي حنان او كنتي اشواق ،، بألف طربااق ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
tawaq
واذا شخص متوشح بلباس الدين ويسقط بفحص المنشطات فتلك مصيبة تستحق العقاب المدني غير عقوبة الرياء بالاخرة

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