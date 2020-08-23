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توجيه بإلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقاراتها بالخارج

Time منذ 50 دقيقة
Views 1469
توجيه بإلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن عقاراتها بالخارج

الرياض (صدى):
وجهت الجهات العليا بالدولة، اليوم الأحد، الجهات والمصالح الحكومية التي لديها عقارات خارج المملكة بالتملك أو الاستئجار سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة، بتزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من مستندات وأصول تملك هذه العقارات.

وجاء ذلك إثر ملاحظة وجود عقارات تقع خارج المملكة، يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية وليس للهيئة علم بها؛ فيما كانت الهيئة قد أكدت على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (200 ألف ريال).

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
انا شفت الماتش. محسن توقع انه في واقع في تسلل فترك الكورة للاعب رقم 30 اللي تحرك وراح للكورة متاخر
خبير زمانه
كلام وكيل الهيل الهندي غير صحيح وااهيل الهندي ممنوع من الاستيراد لعدم مطابقته للاشتراطات الصحيه منذ مايقارب سنه وارتفعت اسعار الهيل اكثر من 40% والموجود بالسوق اغلبه الهيل الامريكي ... وابن محفوظ يهدف بتصريحه رفع الاسعار لبيع مخزونه باسعار عاليه
ابو محمد 😎 ✍️
مااحد درى عنك .. .. ان كنتي حنان او كنتي اشواق ،، بألف طربااق ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
tawaq
واذا شخص متوشح بلباس الدين ويسقط بفحص المنشطات فتلك مصيبة تستحق العقاب المدني غير عقوبة الرياء بالاخرة

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