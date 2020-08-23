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القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 32 دقيقة
Views 1261
القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ناسا وأكاذيبها ، ينطبق عليهم المثل العامي // جاك الذيب جاك وليده .. وهي خرطي ....
458
الحمد لله على سلامة الدكتور ، نسال الله ان يشفي جميع المرضى ويرحم موتاهم ليت الاحتفال ابتعد عن ما يغضب الله من الاختلاط والموسيقى
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا هو الحامي ، وخرافات ناسا نتركها لهم .. .. يستغلون مثل هاالاخبار ليسحبوا فلوس من الدول بحجة حنا نحميكم من الكويكبات بشرط تدفعون لنا المعلوم .. وهكذا من الألاعيب والتحايولات .. .. بإختصار .. ناسا حرامية كذابون ..
7up
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
نورة
معليش موكل المدارس - فعلا ياليت تسترد المبالغ

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