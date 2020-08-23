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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عبدالله
السعوده تبدا من الاعلى وليس من الاسفل للوظائف المتدنية
raa
طيب وانا وش ذنبي كمستهلك ............... الى متى ؟ ونحن ضحايا ,,,, معقولة يصول الكيلو اكثر من 200 ريال سلامات ... والان بعد المحلات بتخزن الهيل الي موجود عندها وخاصه الهندي ويتاجرون فيه ,,, فب بعض البقالات تبيع الهيل بالحبات يعني بالجرامات وسعره غالي ,,,,,,, طيب أين البديل ؟ أين البديل ؟ أين البديل ؟ .... صحيح الصحة فوق كل شي بس ماتوصل اني اشتري هيل بالجرام ع شان مافي الا مصدر من جهه واحده .
العدناني
عسى ما قالوا عين
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
صالحة الجهني
0562705273

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