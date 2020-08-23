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البيت الأبيض يعلن حرائق كاليفورنيا ككارثة كبرى

Time منذ 49 دقيقة
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البيت الأبيض يعلن حرائق كاليفورنيا ككارثة كبرى

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو، مشيراً إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والقبلية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة، مبيناً أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام كبير يالكاضمي لانك لن تجد القتله وان كنت تعرف مكانهم فلن تستطيع القاء القبض عليهم الا ان كنت انتحاري
ابو عمار
اوكي كان يجب ان يكون حذر ونبيهه في مثل هذه الامور
ابو عمار
معاها حق المسكينه من اول اسبوع زواج يتركها و ينشغل بالقطه
ابو عمار
الحمد لله على سلامتهم
ابو عمار
اكثر هذه الحالات سببها زواج زوجة العامل في بلادها بسبب غيابه عنه لمده طويله

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