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طبيب ينجح في فصل توأمين بعد أيام من تعافيه من كورونا

Time منذ 44 دقيقة
Views 1584
طبيب ينجح في فصل توأمين بعد أيام من تعافيه من كورونا

الرياض (صدى):
نجح الطبيب السعودي مرداس العتيبي، في إجراء عملية جراحية لفصل توأمين، وذلك بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.

وثمن المواطنون موقف الطبيب الإنساني، وعدم تكاسله عن أداء مهمته، مؤكدين أنه ليس بغريب عن أبناء الوطن.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك .. يجب الابتعاد عن الكبسات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مسكين واضح يحبها من قلب💔دمعه الرحال تكسرني والله👌😊الله يكتب لكم اللي فيه خير🤲😊وطلبتش ارجعي يامشاعل😁رغم اني معرفكم اثنينكم الا من وبصدى👍👌😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يامثبت*
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
العالم صارت تتزوج من خلف الشاشات سواء تلفاز والاجوال والظاهر زواج لشكل الخارجي هبال بهبال وبامثبت العقل فينا😊😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
البيوت لا تبنى بجمال الزوجة ولا بمالِ الزوج البيوت تبنى بأمٍ هدفها بيت يذكر فيهِ اسم الله وأبْ هدفه ذرية توحد الله 👍👌

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