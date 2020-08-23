لقطة "عجيبة " للحظة تجاهل لاعب الأهلي تمريرة خطيرة أمام الزمالك

وكالات (صدى):
شهدت مباراة الأهلي المصري والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز، مشهدًا لا يتكرر كثيرا خلال مباريات كرة القدم حول العالم.
وأثار مهاجم الأهلي مروان محسن جدلا واسعا إذ كشفت لقطة غريبة، تجاهل محسن تمريرة خطيرة من زميله بادجي داخل منطقة جزاء الزمالك، كان يمكن أن تضعه وجها إلى وجه أمام حارسه محمد أبو جبل.
ولم يحاول مروان محسن أبدا التعامل مع الكرة " السهلة "، بل تجاهلها وسار بهدوء في الاتجاه العكسي.
يذكر أن الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إثارة منذ البداية إلى النهاية.