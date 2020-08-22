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الحبسي يُعلق على تراجعه عن الاعتزال (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1826
الحبسي يُعلق على تراجعه عن الاعتزال (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
تخلى الحارس العماني علي الحبسي عن صمته ليوضح سبب اتخاذه قرار باعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني.

وأضاف الحبسي خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا:" العمر الافتراضي للحارس يكون أكثر من غيره من اللاعبين، ومهم جدا بالنسبة لي اتخاذ قرار الاعتزال بعد قناعة تامة، وقد خدمت بلدي عمان سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي لعبت لها في مسيرتي، وقراري لم يكن سهلا بالطبع ".

وحول إمكانية تفكيره في التراجع عن قرار الاعتزال، قال الحبسي:" لا لن أفكر في هذا القرار، وكل القرارات التي اتخذتها كانت عن قناعة تامة، وأنا سعيد لما قدمته ليس لنفسي بل للجميع، وأنا دائما أقول بأن الحبسي وصل إلى هذه المرحلة بدعم الجميع من بلدي، وأنا أعتز بهذا الدعم الذي حصلت عليه من بلدي ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فقد أحد الوالدين هو فقد الحياه ولذتها ولو كنا عايشين فيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فقد أحد الوالدين هو فقد الحياه ولذتها ولو كنا عايشين فيها
ابن حزم
النظام فوق الجميع و الا انتي حاجه ثانيه وحنا ماندري
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين

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