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بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمواجهة العدالة
منذ ساعتين
1329
ماجد محمد (صدى):
استأنف فريق النصر تدريباته استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام العدالة مساء الثلاثاء القادم في الرياض.
وتضمنت التدريبات دخول اللاعبين النادي الصحي وتدريبات لياقية بالإضافة إلى جوانب فنية وتكتيكية.
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أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دوري واحد حلال وبجهدك افضل من دوريات كلها حرام وبظلم امام الملآ👍ولوماكان ناديناكبير ماكنا جلدناكم رايح جاي رياض جده وسلم لي على لندن💪😜 وهاالمره مو بس جلدناكم الا اصحابكم و👈🐀👍😊😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ههههههههه هههههههههههه ماعنده نظر بصراحة😂😂😂😂
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح
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