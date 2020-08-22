الكويت تعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت رغم أزمتها المالية

خالد الظفيري (صدى):
كشف سفير الكويت في بيروت، عبد العال القناعي، أن بلاده ستعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.
وقال القناعي : "ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء الاهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق".
وأشار السفير الكويتي إلى أن "هذه الصوامع بنيت أساسا في العام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الاعلان عن إعادة بناء الاهراءات لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني".
وعن وجود مساعدة كويتية لإعادة تشغيل مرفأ بيروت، قال القناعي "نظرا لخبرة الكويت الكبيرة بعالم الموانئ "إلى الآن لم نتلق أي شيء محدد من لبنان.
وتابع : اعتقد أنه لإعادة بناء ما تهدم في هذه الكارثة، سواء الميناء أو المناطق المتضررة، سيكون هناك مؤتمر دولي من خلال الأمم المتحدة حسبما أعلن، لحصر قيمة الأضرار وكيفية تدخل أو قيام الدول بتقديم ما يمكن لإصلاح الأضرار سواء في الميناء أو غيره".