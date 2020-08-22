الأعداد السابقة للصحيفة

الكويت تعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت رغم أزمتها المالية

Time منذ ساعة
Views 1801
الكويت تعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت رغم أزمتها المالية

خالد الظفيري (صدى):
كشف سفير الكويت في بيروت، عبد العال القناعي، أن بلاده ستعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.

وقال القناعي : "ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء الاهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق".

وأشار السفير الكويتي إلى أن "هذه الصوامع بنيت أساسا في العام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الاعلان عن إعادة بناء الاهراءات لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني".

وعن وجود مساعدة كويتية لإعادة تشغيل مرفأ بيروت، قال القناعي "نظرا لخبرة الكويت الكبيرة بعالم الموانئ "إلى الآن لم نتلق أي شيء محدد من لبنان.

وتابع : اعتقد أنه لإعادة بناء ما تهدم في هذه الكارثة، سواء الميناء أو المناطق المتضررة، سيكون هناك مؤتمر دولي من خلال الأمم المتحدة حسبما أعلن، لحصر قيمة الأضرار وكيفية تدخل أو قيام الدول بتقديم ما يمكن لإصلاح الأضرار سواء في الميناء أو غيره".

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
دوري واحد حلال وبجهدك افضل من دوريات كلها حرام وبظلم امام الملآ👍ولوماكان ناديناكبير ماكنا جلدناكم رايح جاي رياض جده وسلم لي على لندن💪😜 وهاالمره مو بس جلدناكم الا اصحابكم و👈🐀👍😊😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ههههههههه هههههههههههه ماعنده نظر بصراحة😂😂😂😂
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح
عدوان العدوان
الله يرفع نسوان عسير عن هذه النسوه صحيح محجبات ولكن شوف كيف الدلع والاستعراض والتميلح

أخر الأخبار

محمد العنزي : دوري المحترفين محسوم للهلال
محمد العنزي : دوري المحترفين محسوم للهلال
Time منذ 15 ثانية Views 74
طارق الحماد : الحكام السعوديين وصلوا إلى مستوى عالي من الإحباط
طارق الحماد : الحكام السعوديين وصلوا إلى مستوى عالي من الإحباط
Time منذ 40 ثانية Views 76
محمد البكيري : لا يهمني زعل الحكام السعوديين هذه منافسة
محمد البكيري : لا يهمني زعل الحكام السعوديين هذه منافسة
Time منذ 54 ثانية Views 82
امرأة تطلب الطلاق من زوجها: «يطبخ وينظف ولا يصرخ في وجهي»
امرأة تطلب الطلاق من زوجها: «يطبخ وينظف ولا يصرخ في وجهي»
Time منذ دقيقتين Views 83
الكاظمي: سنجعل من قتلة الهاشمي والنشطاء عنوانًا للعدالة
الكاظمي: سنجعل من قتلة الهاشمي والنشطاء عنوانًا للعدالة
Time منذ 8 دقائق Views 1239
الزمالك يكسر فرحة الأهلي المتصدر بثلاثية مثيرة
الزمالك يكسر فرحة الأهلي المتصدر بثلاثية مثيرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1315
رجل يطلب زواج المسيار من شهد القفاري والأخيرة ترد ردا صادما (فيديو)
رجل يطلب زواج المسيار من شهد القفاري والأخيرة ترد ردا صادما (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1101
علاء الكويكبي : اذا قرارات الفار تصب في مصلحة نادي معين هناك علامة استفهام
علاء الكويكبي : اذا قرارات الفار تصب في مصلحة نادي معين هناك علامة استفهام
Time منذ 35 دقيقة Views 224
مساعد العمري : لو الفار موجود من 30 سنة كان عند الأهلي 20 دوري فقط
مساعد العمري : لو الفار موجود من 30 سنة كان عند الأهلي 20 دوري فقط
Time منذ 36 دقيقة Views 226
أحمد خميس ينهار باكيا بعد انفصاله عن مشاعل الشحي (فيديو)
أحمد خميس ينهار باكيا بعد انفصاله عن مشاعل الشحي (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 805