بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الفيصلي

نواف السالم (صدى):
عاود لاعبو نادي الهلال مساء اليوم تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس.
وأدي المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأهلي مرانا استرجاعيا.
وأجرى بقية اللاعبين مرانا اعتيادنا تركز على الجوانب اللياقية والفنية.
فرض الجهاز الفني تدريبات التمرير السريع والضغط علي حامل الكرة.
وشارك " سلمان الفرج ومتعب المفرج " في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيليين.
واختتم المدير الفني " رزافان لوشيسكو " المران بمناورة على نصف مساحة الملعب.
واصل البرازيلي " كارلوس إدواردو " برنامجه العلاجي المعد له مسبقا.
ويؤدي الفريق مساء الغد مرانه الرئيسي، استعدادا لمواجهة ضيفه الفيصلي الثلاثاء المقبل.