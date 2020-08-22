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زيارة مرتقبة من "بومبيو" للإمارات وإسرائيل خلال هذا الأسبوع

Time منذ 16 دقيقة
Views 1270
زيارة مرتقبة من "بومبيو" للإمارات وإسرائيل خلال هذا الأسبوع

وكالات (صدى):
قال مصدر مطلع، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الإثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق السلام بين البلدين.

وتابع المصدر لوكالة "رويترز" الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية، تجمد إسرائيل بموجبه خطتها لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك بين البلدين وصولا إلى علاقات ثنائية.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
خساره ثقيله ؟ احد يقول لكاتب الخبر ان النتيجه ٢.١ هههههههههههه
عبدالعزيز سالم
لا ما لهم حق المفروض يشفون فندق مناسب لك عشان تحافظين على برستيجك
متعب
شي محزن ان ترى مثل هذي الاشكال
كأس الدهاق
زين انه ما انقلب على الي طالعين من الدرايش
كأس الدهاق
يالله حسن الخاتمه

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