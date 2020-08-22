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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي قبل وصولهما إلى جازان

Time منذ 34 دقيقة
Views 1740
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وصاروخ باليستي قبل وصولهما إلى جازان

الرياض (صدى):
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
خساره ثقيله ؟ احد يقول لكاتب الخبر ان النتيجه ٢.١ هههههههههههه
عبدالعزيز سالم
لا ما لهم حق المفروض يشفون فندق مناسب لك عشان تحافظين على برستيجك
متعب
شي محزن ان ترى مثل هذي الاشكال
كأس الدهاق
زين انه ما انقلب على الي طالعين من الدرايش
كأس الدهاق
يالله حسن الخاتمه

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