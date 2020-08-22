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مفاجأة صادمة في مقتل فلويد: "قتل نفسه بجرعة أفيون"

Time منذ 51 دقيقة
Views 1947
مفاجأة صادمة في مقتل فلويد: "قتل نفسه بجرعة أفيون"

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير أمريكية، اليوم السبت، عن محامي أحد رجال الشرطة المتهمين في قضية مقتل جورج فلويد، قوله إن الأخير ”قتل نفسه بسبب جرعة مخدرات زائدة، ولم تكن وفاته ناتجة عن تدخل الشرطة لاعتقاله“.

وذكرت التقارير أن ”إيرل غراي، محامي توماس لاين، قدم أوراقًا للمحكمة تدَّعي أن فلويد مات نتيجة جرعة زائدة من الفنتانيل الأفيوني“.

وأضافت أن “غراي يقول إنه بالأوراق التي قدمها للمحكمة، سيساعد على تبرئة رجال الشرطة المتهمين بمن فيهم ديريك شوفين، ضابط مينيابوليس الذي أظهره مقطع مصور يضغط بركبته على رقبة فلويد، فيما الأخير يتوسل لا أستطيع التنفس“.

وقال غراي :“لا أحد من هؤلاء الرجال، حتى شوفين، قتل فلويد"، لقد قتل نفسه، وسأثبت أن موكلي وباقي رجال الشرطة كانوا يقومون بعملهم“.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
خساره ثقيله ؟ احد يقول لكاتب الخبر ان النتيجه ٢.١ هههههههههههه
عبدالعزيز سالم
لا ما لهم حق المفروض يشفون فندق مناسب لك عشان تحافظين على برستيجك
متعب
شي محزن ان ترى مثل هذي الاشكال
كأس الدهاق
زين انه ما انقلب على الي طالعين من الدرايش
كأس الدهاق
يالله حسن الخاتمه

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