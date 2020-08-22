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استثناء فئات من قرار العودة للعمل من داخل المقرات

Time منذ 29 دقيقة
Views 1613
استثناء فئات من قرار العودة للعمل من داخل المقرات

عادل الحربي (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية تعميماً بضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفيروس كورونا " أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن " في العمل " عن بعد.

وشملت الفئات أيضا من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والمصابين بالأمراض القلبية المزمنة، مرض نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
خساره ثقيله ؟ احد يقول لكاتب الخبر ان النتيجه ٢.١ هههههههههههه
عبدالعزيز سالم
لا ما لهم حق المفروض يشفون فندق مناسب لك عشان تحافظين على برستيجك
متعب
شي محزن ان ترى مثل هذي الاشكال
كأس الدهاق
زين انه ما انقلب على الي طالعين من الدرايش
كأس الدهاق
يالله حسن الخاتمه

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