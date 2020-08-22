الأعداد السابقة للصحيفة

شرط لعمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد (فيديو)

Time منذ 14 دقيقة
Views 1301
شرط لعمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للموارد البشرية ناصر الهزاني أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، الفئات يجب أن يكون لديهم تقرير طبي يفيد عن حالتهم.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "الإخبارية":"من تجاوزت أعمارهم ال٦٥ عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والمصابين بالأمراض القلبية المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا".

ولفت إلى أنه من لديهم مرض نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد من بين الفئات المُعرضة أيضًا للإصابة بنسبة أكبر لذلك يجب توافر تقرير طبي لديهم يوضح ذلك.

وشدد الهزاني على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية من تباعد واستخدام المعقمات المتاحة بجميع المقرات، لافتا إلى استمرار دوام الموظفين على ٣ مراحل، بالإضافة إلى تعليق البصمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
كلام ما شفنا اي غقوبة
abdul
ايوا، لا نتس اجهزة القمار والرقص علي الحضن ، والاغاني المجونية ، وسعر قارورة البيبسي ب٣٠ ريال، وتواجد بعض الشباب ذوي الادب الناقص . كما قلنا سالفا رحلات الكروز والعوائل المحافظة لا يذهبون جنبا الي جنب .
هلالي
استغرب كيف تم ابعاده لاعب مكينه اهداف ما شاءالله تبارك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
حرب نفسيه ضد لاعبي الفيصلي قبل لقاء هلالهم 🍎🍏

أخر الأخبار

شاب يخنق والدته المسنة بكيس بلاستيك
شاب يخنق والدته المسنة بكيس بلاستيك
Time منذ ثانية Views 0
أبها تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة غدًا
أبها تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة غدًا
Time منذ 8 دقائق Views 1205
شرط لعمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد (فيديو)
شرط لعمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عن بعد (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1302
سارة الكندري تكشف تفاصيل سجنها مع ابنتها وزوجها: "بنتي صار فيها تبول لا إرادي"
سارة الكندري تكشف تفاصيل سجنها مع ابنتها وزوجها: "بنتي صار فيها تبول لا إرادي"
Time منذ 18 دقيقة Views 568
شاهد.. العاصفة ماركو تتحول لإعصار مرعب نحو ساحل الخليج الأمريكي
شاهد.. العاصفة ماركو تتحول لإعصار مرعب نحو ساحل الخليج الأمريكي
Time منذ 26 دقيقة Views 1383
لاعبو الفيصلي يخضعون لفحص المنشطات
لاعبو الفيصلي يخضعون لفحص المنشطات
Time منذ 34 دقيقة Views 1511
شاهد.. وصلة رقص للفنانة هالة صدقي على "بنت الجيران" بعد أزمة نسب أبنائها
شاهد.. وصلة رقص للفنانة هالة صدقي على "بنت الجيران" بعد أزمة نسب أبنائها
Time منذ 39 دقيقة Views 1386
وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للتخصيص بالرياض 
وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للتخصيص بالرياض 
Time منذ 43 دقيقة Views 1477
عقوبات مغلظة تنتظر "السويكت" بعد تجاوزه ضد اتحاد الكرة
عقوبات مغلظة تنتظر "السويكت" بعد تجاوزه ضد اتحاد الكرة
Time منذ 52 دقيقة Views 1868
الصحة: «فقدان حاستي الشم والتذوق ليس دليل على الإصابة بكورونا»
الصحة: «فقدان حاستي الشم والتذوق ليس دليل على الإصابة بكورونا»
Time منذ 58 دقيقة Views 1627