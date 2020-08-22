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وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للتخصيص بالرياض 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1477
وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للتخصيص بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتخصيص " مركز حكومي " عبرحسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظائف إدارية شاغرة، للعملبالمركز بمدينة الرياض، بالمسميات التالية " مدير القطاعات الأخرى، ومساعد إداري ".

واشترط المركز في مدير القطاعات الأخرى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب لمهام الوظيفة مع خبرة مناسبة.

وأشار إلى الشروط التي يجب توافرها في مساعد إداري وهي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و لا يشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضح أن التقديم متاح اليوم السبت بتاريخ 3/1/1442 الموافق 22/8/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كلام ما شفنا اي غقوبة
abdul
ايوا، لا نتس اجهزة القمار والرقص علي الحضن ، والاغاني المجونية ، وسعر قارورة البيبسي ب٣٠ ريال، وتواجد بعض الشباب ذوي الادب الناقص . كما قلنا سالفا رحلات الكروز والعوائل المحافظة لا يذهبون جنبا الي جنب .
هلالي
استغرب كيف تم ابعاده لاعب مكينه اهداف ما شاءالله تبارك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
حرب نفسيه ضد لاعبي الفيصلي قبل لقاء هلالهم 🍎🍏

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