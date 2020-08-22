وظائف إدارية شاغرة في المركز الوطني للتخصيص بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتخصيص " مركز حكومي " عبرحسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظائف إدارية شاغرة، للعملبالمركز بمدينة الرياض، بالمسميات التالية " مدير القطاعات الأخرى، ومساعد إداري ".
واشترط المركز في مدير القطاعات الأخرى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب لمهام الوظيفة مع خبرة مناسبة.
وأشار إلى الشروط التي يجب توافرها في مساعد إداري وهي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و لا يشترط وجود خبرة سابقة.
وأوضح أن التقديم متاح اليوم السبت بتاريخ 3/1/1442 الموافق 22/8/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.