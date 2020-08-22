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برشلونة لم يفرط في ديمبلي رغم كثرة إصاباته

Time منذ ساعة
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برشلونة لم يفرط في ديمبلي رغم كثرة إصاباته

نواف السالم (صدى):
أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، استمرار الفرنسي عثمان ديمبلي رغم إصاباته المتكررة وغيابه عن الفريق منذ فبراي الماضي.

وقال بارتوميو إن اللاعبين المتوقع استمرارهم منهم فرينكي دي يونغ وكليمو لينغليه ومارك أندريه وتير-شتيغن والقائد ليونيل ميسي.

وذكرت تقارير أن أول لاعبين ولا يزالا شابين ورحيلهما مستبعد وتير- شتيغن هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم وميسي هو ميسي بعيدًا عن ما أثاره بشأن رغبته في الرحيل.

كما ذكر بارتوميو أن الفرنسي أنطوان غريزمان بين الباقين رغم أن موسمه الأول لم يكن على ما يرام لكنه لا يزال يحافظ على ثقة النادي.

وجاء ذلك في الوقت الذي تردد فيه أسماء لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش بين الراحلين عن النادي الكتالوني رغم أهميتهم للفريق ومشاركتهم المميزة الموسم الماضي عكس ديمبلي.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
كلام ما شفنا اي غقوبة
abdul
ايوا، لا نتس اجهزة القمار والرقص علي الحضن ، والاغاني المجونية ، وسعر قارورة البيبسي ب٣٠ ريال، وتواجد بعض الشباب ذوي الادب الناقص . كما قلنا سالفا رحلات الكروز والعوائل المحافظة لا يذهبون جنبا الي جنب .
هلالي
استغرب كيف تم ابعاده لاعب مكينه اهداف ما شاءالله تبارك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
حرب نفسيه ضد لاعبي الفيصلي قبل لقاء هلالهم 🍎🍏

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