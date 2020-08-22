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تعليم الباحة: عودة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة غداً بمدارس المنطقة

Time منذ ساعة
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تعليم الباحة: عودة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة غداً بمدارس المنطقة

الباحة (صدى):
يعودة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة غداً, لأداء رسالتهم الرفيعة مطلع العام الدراسي الجديد بمدارس منطقة الباحة.

وأكد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني،أن المعلمين والمعلمات هم مرتكز العملية التربوية والتعليمية وركن هام من أركانها، لما يضطلعون به من مهام رفيعة تجاه أبناء وبنات الوطن، وما يقومون به نحو من دور رائد لإعداد الأجيال، وبناء العقول ورسم مستقبل الوطن، والمساهمة في نهضته الشاملة ؛ عبر توجيه العملية التعليمية في المؤسسات التربوية والتعليمية، وصناعة النابغين والنابغات من أبناء الوطن.

وأشار إلى قدرة المعلمين والمعلمات على تكوين وبناء شخصية الجيل الجديد لمواكبة مجتمع المعرفة، وبنائها وفق القيم الإسلامية والتربوية والوطنية، وتكريسها في نفوس الناشئة، من خلال مسايرة التطورات الحديثة والتواصل مع أبعاد التقنية المتلاحقة في ظل ما نشهده مؤخرا من الاعتماد على التعلم الافتراضي و اللقاءات التفاعلية والتي هي محل اهتمام الإدارة ومرتكزاتها لدعم ميدان العمل التربوي.

وثمّن مدير تعليم الباحة مايقوم به المعلمين والمعلمات من أدوار رائدة تجاه تلمس احتياجات أبنائنا الطلاب والطالبات والعناية بهم؛ والتي ظهرت خلال متابعتهم لسير الدراسة خلال الفترات السابقة عبر المنصات المخصصة للتعليم عن بعد، متطلعا أن يستمر هذا العطاء، وتلك الروح الأبوية بينهم خلال العام الدراسي الحالي، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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أحدث التعليقات

abdul
ايوا، لا نتس اجهزة القمار والرقص علي الحضن ، والاغاني المجونية ، وسعر قارورة البيبسي ب٣٠ ريال، وتواجد بعض الشباب ذوي الادب الناقص . كما قلنا سالفا رحلات الكروز والعوائل المحافظة لا يذهبون جنبا الي جنب .
هلالي
استغرب كيف تم ابعاده لاعب مكينه اهداف ما شاءالله تبارك الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
حرب نفسيه ضد لاعبي الفيصلي قبل لقاء هلالهم 🍎🍏
العتيبي
اللله لايرحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عشانها جابت وما احسنت تربيتك

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