الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على سيدة متورطة في قضية ضيافة الداخلية في الكويت

Time منذ ساعة
Views 2105
Comment 2
القبض على سيدة متورطة في قضية ضيافة الداخلية في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، القبض على سيدة متورطة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضيافة الداخلية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت بسجن عدد من المتهمين في القضية بينهم السيدة غصون الخالد.

وأفاد الأمن الكويتي بضبط المتهمة "غصون" في منطقة الشاليهات، تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة حيالها.

يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية هو أحد أهم قياديي الداخلية، والناطق الرسمي باسمها، العميد عادل الحشاش، وقضت المحكمة بسجنه 30 سنة وعزله من منصبه، فيما حكم على غصون بالسجن 10 سنوات بجانب إلزام المتهمين برد مبالغ مالية قدرها 120 مليون دينار كويتي، على خلفية اتهامهم في قضايا متعلقة بالفساد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
جلدناهم*
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
طبيعي عادي وقد حلدناهم بمهندعندما لوقفة السوده ظلم فكيف بآشبال الأكاديمية وجلادهم ابو خطاب لكن الفرحه مو عشان 3نقاط الفرحه لما تتنصر على الفار والحكام والضروف👍👌😊
ملامح ظلم السنين
من جد هذا يصاب بأعراض وأمراض نفسية وكتئاب الأعراض المذكورة كما هو معروف تصيب الفقراء والمحرومين
لا يهمونك انا مجنونك
وشلعة
لا يهمونك انا مجنونك
احفر وإشاعة من كرعانة

أخر الأخبار

امرأة تطلب الطلاق بعد أسبوع زواج: "يُدلل قطته أكثر مني"
امرأة تطلب الطلاق بعد أسبوع زواج: "يُدلل قطته أكثر مني"
Time منذ 3 دقائق Views 84
بالفيديو.. محمد الشلهوب يوجه رسالة لجمهور الهلال
بالفيديو.. محمد الشلهوب يوجه رسالة لجمهور الهلال
Time منذ 24 دقيقة Views 1465
تناول البروكلي والكرنب يقلل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية
تناول البروكلي والكرنب يقلل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية
Time منذ 28 دقيقة Views 1240
بالصور.. جراند واجونير 2022 تتألق بمواصفات جذابة وتصميم رائع 
بالصور.. جراند واجونير 2022 تتألق بمواصفات جذابة وتصميم رائع 
Time منذ 31 دقيقة Views 1212
شاهد.. شباب يتطوعون لإعادة ترميم منازل المحتاجين بالأحساء دون مقابل
شاهد.. شباب يتطوعون لإعادة ترميم منازل المحتاجين بالأحساء دون مقابل
Time منذ 34 دقيقة Views 1510
عميد كلية يطلب رشوة جنسية من طالبتين مقابل تسريب أسئلة الامتحان
عميد كلية يطلب رشوة جنسية من طالبتين مقابل تسريب أسئلة الامتحان
Time منذ 40 دقيقة Views 1036
حسم الجدل حول رحيل جوليانو وأحمد موسى عن النصر خلال الفترة المقبلة 
حسم الجدل حول رحيل جوليانو وأحمد موسى عن النصر خلال الفترة المقبلة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1588
الزعاق: خراف النخيل يبدأ في الجوزاء
الزعاق: خراف النخيل يبدأ في الجوزاء
Time منذ 51 دقيقة Views 1585
نجاح المساعيد في اول ظهور مع ابنتها
نجاح المساعيد في اول ظهور مع ابنتها
Time منذ 58 دقيقة Views 505
أهم شيء تصور مع الاسد
أهم شيء تصور مع الاسد
Time منذ 59 دقيقة Views 469