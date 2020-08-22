القبض على سيدة متورطة في قضية ضيافة الداخلية في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، القبض على سيدة متورطة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضيافة الداخلية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت بسجن عدد من المتهمين في القضية بينهم السيدة غصون الخالد.
وأفاد الأمن الكويتي بضبط المتهمة "غصون" في منطقة الشاليهات، تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية هو أحد أهم قياديي الداخلية، والناطق الرسمي باسمها، العميد عادل الحشاش، وقضت المحكمة بسجنه 30 سنة وعزله من منصبه، فيما حكم على غصون بالسجن 10 سنوات بجانب إلزام المتهمين برد مبالغ مالية قدرها 120 مليون دينار كويتي، على خلفية اتهامهم في قضايا متعلقة بالفساد.