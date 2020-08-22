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"صحة الشمالية" تكشف حقيقة ارتفاع وفيات "كورونا" بالمنطقة

Time منذ ساعة
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"صحة الشمالية" تكشف حقيقة ارتفاع وفيات "كورونا" بالمنطقة

نايف السالم (صدى):
كشفت "صحة الشمالية"، اليوم السبت، حقيقة ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد في منطقة الحدود الشمالية.

ونفت "صحة الشمالية" هذه الشائعات قائلة : كل المعلومات حول الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي، والذي يتم تحديثه يوميَا، تعتبر متوسطة مقارنة ببقية مناطق المملكة، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأضافت: يتم تطبيق البروتوكلات العلاجية في جميع المناطق مع المراجعة المستمرة والدورية بشأن أي ارتفاع في الإصابات داخل أي منطقة من مناطق المملكة، إلا أن نسب الوفيات بهذا الفيروس في المملكة من أقل النسب على مستوى العالم.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
جلدناهم*
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
طبيعي عادي وقد حلدناهم بمهندعندما لوقفة السوده ظلم فكيف بآشبال الأكاديمية وجلادهم ابو خطاب لكن الفرحه مو عشان 3نقاط الفرحه لما تتنصر على الفار والحكام والضروف👍👌😊
ملامح ظلم السنين
من جد هذا يصاب بأعراض وأمراض نفسية وكتئاب الأعراض المذكورة كما هو معروف تصيب الفقراء والمحرومين
لا يهمونك انا مجنونك
وشلعة
لا يهمونك انا مجنونك
احفر وإشاعة من كرعانة

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