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كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول

Time منذ 7 دقائق
Views 1200
كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول

وكالات (صدى):
كشف البرازيلي فيليب كوتينيو أنه لا يفكر في الوقت الحالي في مستقبله سواء بالرحيل عن برشلونة أو البقاء بعد انتهاء إعارته للبايرن.

وقال كوتينيو الذي تنتهي إعارته إلى بايرن ميونخ بنهاية مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان، غدا الأحد:"تركيزي منصب حاليا على نهائي دوري أبطال أوروبا، فهي فرصة فريدة بالنسبة لنا، وأنا سعيد لأنني وصلت للمباراة النهائية".

وعلى جانب أخر أشارت صحيفة "صن" البريطانية، إلى أن كوتينيو يريد الرحيل عن برشلونة، وحدد الوجهة المفضلة بالنسبة له وهي ليفربول، النادي الذي شهد تألقه منذ 2013 وحتى رحيله في يناير 2018.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاهم حق ..
QLQ
... الله يرحم جنودنا في الحد الجنوبي ويصبر اهاليهم ويربط ع قلوبهم
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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