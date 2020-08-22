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بالفيديو.. إعادة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد

Time منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. إعادة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد

عادل الحربي (صدى):
كشفت قنوات عين عن تحديث مرتقب يوم الأحد المقبل تمهيدًا لمواصلة البث بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بعد.

وأكدت قنوات عين أنه لضمان استمرار البث بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث قناة عين غدٍ الأحد 4 محرم 1442هـ مشيرة إلى ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.

وتضمنت الخطوات : الذهاب إلى الإعدادات ثم تختار التركيب وتضع كلمة المرور وتختار تحديث يدوي وتدخل التردد الخاص بالقناة وبعها أضغط زر البحث وستظهر جميع القنوات.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أعلنت عودة أكثر من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد عن بعد غداً الأحد .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاهم حق ..
QLQ
... الله يرحم جنودنا في الحد الجنوبي ويصبر اهاليهم ويربط ع قلوبهم
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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