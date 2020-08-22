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بالأسماء.. التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم في المناطق والمحافظات

Time منذ 57 دقيقة
Views 1791
بالأسماء.. التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم في المناطق والمحافظات

الرياض (صدى):
أعلن عبدالرحمن العاصمي؛ نائب وزير التعليم، عن اعتماد التمديد لعدد من مساعدي مديري التعليم للشؤون المدرسية والتعليمية (بنين وبنات)، والخدمات المساندة.

وأوضح "العاصمي" أن التمديد جاء لمدة عامين، فيما جاءت الأسماء كالتالي:

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاهم حق ..
QLQ
... الله يرحم جنودنا في الحد الجنوبي ويصبر اهاليهم ويربط ع قلوبهم
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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