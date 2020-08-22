الأعداد السابقة للصحيفة

إقفال طرح شهر أغسطس من برنامج صكوك المملكة المحلية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1408
إقفال طرح شهر أغسطس من برنامج صكوك المملكة المحلية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، أما الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاهم حق ..
QLQ
... الله يرحم جنودنا في الحد الجنوبي ويصبر اهاليهم ويربط ع قلوبهم
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

الناس معد فيها صبر
الناس معد فيها صبر
Time منذ دقيقتين Views 123
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ دقيقتين Views 133
كاميرا مراقبة ترصد حادث مخيف
كاميرا مراقبة ترصد حادث مخيف
Time منذ 3 دقائق Views 134
كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول
كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول
Time منذ 6 دقائق Views 1191
بالصور.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى
بالصور.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى
Time منذ 7 دقائق Views 1095
بالفيديو.. مطالبات بالسماح بـ "المظلات" في الرياض
بالفيديو.. مطالبات بالسماح بـ "المظلات" في الرياض
Time منذ 12 دقيقة Views 1345
قصة طبيبة من جدة أعادت الأمل لفاقدي البصر بصناعة العيون الصناعية (فيديو)
قصة طبيبة من جدة أعادت الأمل لفاقدي البصر بصناعة العيون الصناعية (فيديو)
Time منذ 17 دقيقة Views 1361
هيئة الطيران المدني تُسهم في نمو السياحة الداخلية بالمناطق الجنوبية
هيئة الطيران المدني تُسهم في نمو السياحة الداخلية بالمناطق الجنوبية
Time منذ 24 دقيقة Views 1363
بالفيديو.. إعادة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد
بالفيديو.. إعادة ضبط تردد قنوات عين بعد التحديث الجديد
Time منذ 30 دقيقة Views 1415
إقفال طرح شهر أغسطس من برنامج صكوك المملكة المحلية
إقفال طرح شهر أغسطس من برنامج صكوك المملكة المحلية
Time منذ 35 دقيقة Views 1408