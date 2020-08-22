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بالفيديو.. بائع الشاي الحاصل على الماجستير يكشف تفاصيل جديدة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1845
بالفيديو.. بائع الشاي الحاصل على الماجستير يكشف تفاصيل جديدة

الرياض (صدى):
أكد "عبداللطيف" بائع الشاي الذي لم ينتظر الوظيفة رغم حصوله على شهادة الماجستير، اليوم السبت، أنه على الأشخاص ألا ينتظروا الوظيفة ويجلسون في المنزل وعليهم أن يبدأوا في إيجاد فرص عمل بأنفسهم.

وقال بائع الشاي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أنه انتظر الوظيفة دون فائدة فأراد أن يتحرك ويبذل أي جهد فما كان أمامه سوى هذا المجال الذي يعد بالنسبة له سهلًا وبسيطًا.

وأوضح أنه ارتدى ملابس التخرج أثناء عمله لأنه فخور بشهادته ولكنه يوجه رسالة إلى الشباب أنه مهما كانت شهادتك تستطيع أن تعمل في أي شيء دون خجل ولا تنتظر الوظيفة.

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أحدث التعليقات

خالد
القطط هذي الايام تخاف من الفيران
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء
مسالم
بالفعل عندما اجتمع الحشرة القطرية وزير دفاع شارع قطر مع سيده العميل الصهيوني وزير دفاع العثماني... كانوا لتخويف مصر بالتهديد لإعداد للحرب.. ولكن مجرد ما أعطى السيسي اوامره لجيش مصر بالاستعداد هربوا كالجرذان.. فهم علموا جيدا من هو الجيش المصري المرعب بفضل الله حامي درع الإسلام والعروبة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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