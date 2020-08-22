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ولي العهد يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1404
ولي العهد يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

ماجد محمد (صدى):
وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم السبت، بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

ويأتي ذلك حرصا من ولي العهد على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماما منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

ومن جانبه، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن خالص الشكر والتقدير لولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة.

وأكد وزير الرياضة، أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من ولي العهد، مشيرا إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الهجن سيعلن برنامج سباقاته لموسم 2020 و برنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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أحدث التعليقات

خالد
القطط هذي الايام تخاف من الفيران
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء
مسالم
بالفعل عندما اجتمع الحشرة القطرية وزير دفاع شارع قطر مع سيده العميل الصهيوني وزير دفاع العثماني... كانوا لتخويف مصر بالتهديد لإعداد للحرب.. ولكن مجرد ما أعطى السيسي اوامره لجيش مصر بالاستعداد هربوا كالجرذان.. فهم علموا جيدا من هو الجيش المصري المرعب بفضل الله حامي درع الإسلام والعروبة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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