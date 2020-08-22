ولي العهد يوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

ماجد محمد (صدى):
وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم السبت، بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.
ويأتي ذلك حرصا من ولي العهد على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماما منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءا مهما من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.
ومن جانبه، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن خالص الشكر والتقدير لولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة.
وأكد وزير الرياضة، أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من ولي العهد، مشيرا إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الهجن سيعلن برنامج سباقاته لموسم 2020 و برنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.