بالفيديو.. "متحدثة التعليم": عودة 500 ألف معلم ومعلمة لإسئناف الدراسة عن بعد

الرياض (صدى):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عودة أكثر من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد عن بعد غداً الأحد .
وأكدت " الشهري " في مداخلة هاتفية على " الإخبارية " على المهام المطلوبة من المعلمين لنجاح العملية التعليمية .
ووجهت الشكر للعديد من المعلمين الذين عملوا على إنشاء الجداول والخطط الدراسية واستعدوا بشكل جيد للعام الدراسي الجديد رغم أي تحديات .
وأكدت أن الأسبوع القادم ستبدأ عملية تدريب المعلمين بعد أن انتهت عملية تدريب المشرفين المركزيين ، وذلك عبر منصة " مدرستي " ، وبمجرد دخولهم على الحسابات بالمنصة سيبدأ التدريب ليكون المعلم على إلمام كامل بمختلف الأدوات لتقليص اي فاقد تعليمي .