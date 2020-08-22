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بالفيديو.. "متحدثة التعليم": عودة 500 ألف معلم ومعلمة لإسئناف الدراسة عن بعد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1603
بالفيديو.. "متحدثة التعليم": عودة 500 ألف معلم ومعلمة لإسئناف الدراسة عن بعد

الرياض (صدى):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عودة أكثر من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة لاستئناف العام الدراسي الجديد عن بعد غداً الأحد .

وأكدت " الشهري " في مداخلة هاتفية على " الإخبارية " على المهام المطلوبة من المعلمين لنجاح العملية التعليمية .

ووجهت الشكر للعديد من المعلمين الذين عملوا على إنشاء الجداول والخطط الدراسية واستعدوا بشكل جيد للعام الدراسي الجديد رغم أي تحديات .

وأكدت أن الأسبوع القادم ستبدأ عملية تدريب المعلمين بعد أن انتهت عملية تدريب المشرفين المركزيين ، وذلك عبر منصة " مدرستي " ، وبمجرد دخولهم على الحسابات بالمنصة سيبدأ التدريب ليكون المعلم على إلمام كامل بمختلف الأدوات لتقليص اي فاقد تعليمي .

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أحدث التعليقات

خالد
القطط هذي الايام تخاف من الفيران
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء
مسالم
بالفعل عندما اجتمع الحشرة القطرية وزير دفاع شارع قطر مع سيده العميل الصهيوني وزير دفاع العثماني... كانوا لتخويف مصر بالتهديد لإعداد للحرب.. ولكن مجرد ما أعطى السيسي اوامره لجيش مصر بالاستعداد هربوا كالجرذان.. فهم علموا جيدا من هو الجيش المصري المرعب بفضل الله حامي درع الإسلام والعروبة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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