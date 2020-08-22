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3 حالات يصبح فيها الشخص ضمن المخالطين لمصابي كورونا

Time منذ ساعة
Views 1945
3 حالات يصبح فيها الشخص ضمن المخالطين لمصابي كورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة الحالات التى يصبح فيها الشخص ضمن المخالطين لمصابي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة أن المخالط هو من سكن مع أحد المصابين في نفس المنزل، ومن يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة أو غيره، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع المصاب,

ولفتت إلى أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب، وحتى 14 يوما، أما اذا لم تظهر الأعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

ودعت المخالط لعزل نفسه في المنزل 14 يوما حتى ولو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية، مضيفة أن حضانة الفيروس تستمر 14 يوما، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

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أحدث التعليقات

خالد
القطط هذي الايام تخاف من الفيران
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء
مسالم
بالفعل عندما اجتمع الحشرة القطرية وزير دفاع شارع قطر مع سيده العميل الصهيوني وزير دفاع العثماني... كانوا لتخويف مصر بالتهديد لإعداد للحرب.. ولكن مجرد ما أعطى السيسي اوامره لجيش مصر بالاستعداد هربوا كالجرذان.. فهم علموا جيدا من هو الجيش المصري المرعب بفضل الله حامي درع الإسلام والعروبة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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