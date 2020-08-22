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"العدل": إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني"

Time منذ ساعة
Views 1372
"العدل": إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل اليوم السبت إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإجرائي للتقاضي الإلكتروني" .

وجاء ذلك بعد إجراء عدد من التعديلات المبنية على التقييم المستمر للخدمة واستطلاع آراء ومقترحات المستفيدين والمتخصصين لاسيما المحامين من خلال الهيئة السعودية للمحامين.

ويأتي ذلك بهدف استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني ، حيث يتضمن هذا الإصدار أحكام عامة وآلية تحديد المواعيد وتبليغها ، وإجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني ونظامها ، وغيرها من جوانب المنظومة .

ويمكن الإطلاع على الإصدار عبر موقع وزارة العدل على الرابط الثاني : هنا

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أحدث التعليقات

خالد
القطط هذي الايام تخاف من الفيران
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء
مسالم
بالفعل عندما اجتمع الحشرة القطرية وزير دفاع شارع قطر مع سيده العميل الصهيوني وزير دفاع العثماني... كانوا لتخويف مصر بالتهديد لإعداد للحرب.. ولكن مجرد ما أعطى السيسي اوامره لجيش مصر بالاستعداد هربوا كالجرذان.. فهم علموا جيدا من هو الجيش المصري المرعب بفضل الله حامي درع الإسلام والعروبة...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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