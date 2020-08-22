بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر

الدمام (صدى):
شهد قطاع المقاهي بالمملكة تطور ملحوظ بهدف جذب الزائرين وتعويض الخسائر التي شهدها خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا .
واتجه أصحاب المقاهي إلى إضافة لمسات فنية وإبداعية ليصبح المقهى تجمع أصحاب الهوايات ولقاء للمبدعين وتبادل للأفكار في جو فني وثقافي ، وفقاً لـ "الإخبارية " .
واتجهت مقاهي أخرى إلى توفير التصاميم المختلفة واللوحات الفنية بحيث يشبه المقهى المعرض الذي يتجول فيه الزائر ويجذبه بمحتوياته المختلفة ويقتني منه ما يريد .
أما الفكرة الغريبة فهي سماح بعض المقاهي للرواد بإصطحاب الحيوانات الأليفة ويقوم متخصصون بتنظيفها والإعتناء بها .