الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر

Time منذ 10 دقائق
Views 1223
بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر

الدمام (صدى):
شهد قطاع المقاهي بالمملكة تطور ملحوظ بهدف جذب الزائرين وتعويض الخسائر التي شهدها خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا .

واتجه أصحاب المقاهي إلى إضافة لمسات فنية وإبداعية ليصبح المقهى تجمع أصحاب الهوايات ولقاء للمبدعين وتبادل للأفكار في جو فني وثقافي ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

واتجهت مقاهي أخرى إلى توفير التصاميم المختلفة واللوحات الفنية بحيث يشبه المقهى المعرض الذي يتجول فيه الزائر ويجذبه بمحتوياته المختلفة ويقتني منه ما يريد .

أما الفكرة الغريبة فهي سماح بعض المقاهي للرواد بإصطحاب الحيوانات الأليفة ويقوم متخصصون بتنظيفها والإعتناء بها .

Time واتساب

أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
احسن الله عزاكم
وسيم ٢٠٠٠
هذة إخراتها المزح مع الممرضات والشغالات والفلبين بدل ماتدعوا اللة وتعمل عمرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسيم ٢٠٠٠
يا عيب الشووم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معناته جب الثانية وتعال وسرك في الحفظ والصون😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها مو معلمة راقصة الباليه الي قبل اشوي

أخر الأخبار

وفاة سائق بعد فقدان السيطرة على مركبته
وفاة سائق بعد فقدان السيطرة على مركبته
Time منذ دقيقة Views 89
لحظات مرعبة لشاب ومسنة تحت عجلات القطار
لحظات مرعبة لشاب ومسنة تحت عجلات القطار
Time منذ دقيقتين Views 100
بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر
بالفيديو.. مقهى يجذب زواره بالسماح بدخول الحيوانات الأليفة لأول مرة بالخبر
Time منذ 10 دقائق Views 1223
"الزيتونة".. أول مزرعة سياحية زراعية في الباحة
"الزيتونة".. أول مزرعة سياحية زراعية في الباحة
Time منذ 15 دقيقة Views 358
سواريز: لا أمانع الجلوس على مقاعد البدلاء في برشلونة
سواريز: لا أمانع الجلوس على مقاعد البدلاء في برشلونة
Time منذ 18 دقيقة Views 1289
زوجة ياسر عرفات تعتذر للإمارات قيادة وشعباً عن حرق فلسطينيين للعلم الإماراتي
زوجة ياسر عرفات تعتذر للإمارات قيادة وشعباً عن حرق فلسطينيين للعلم الإماراتي
Time منذ 22 دقيقة Views 1592
الاتحاد يختار رباعي الدفاع المشارك حتى نهاية الموسم
الاتحاد يختار رباعي الدفاع المشارك حتى نهاية الموسم
Time منذ 29 دقيقة Views 1364
حقيقة امتلاك الملكة إليزابيث لبيانو مسروق من قصر صدام حسين
حقيقة امتلاك الملكة إليزابيث لبيانو مسروق من قصر صدام حسين
Time منذ 34 دقيقة Views 273
نائب مصري يكشف كواليس إجبار السيسي لأردوغان والسراج على وقف إطلاق النار
نائب مصري يكشف كواليس إجبار السيسي لأردوغان والسراج على وقف إطلاق النار
Time منذ 38 دقيقة Views 1595
"المسند" استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
"المسند" استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
Time منذ 44 دقيقة Views 1395