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عودة موظفي القطاع العام يعودون إلى الدوام الأحد المقبل

Time منذ 59 دقيقة
Views 2507
عودة موظفي القطاع العام يعودون إلى الدوام الأحد المقبل

الرياض (صدى):
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم السبت، عن عودة كافة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد القادم، الموافق 13 محرم.

ويجب أن لا تزيد نسبة العاملين عن بعد في المؤسسات الحكومية عن 25%، وأن تتيح الجهات الحكومية للعاملين عن بعد أداء مهامهم؛ فضلًا عن على استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة (مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن) في العمل عن بعد.

ويتم ذلك وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ بينما نص القرار على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام "الحضور المرن" .

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
احسن الله عزاكم
وسيم ٢٠٠٠
هذة إخراتها المزح مع الممرضات والشغالات والفلبين بدل ماتدعوا اللة وتعمل عمرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وسيم ٢٠٠٠
يا عيب الشووم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معناته جب الثانية وتعال وسرك في الحفظ والصون😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها مو معلمة راقصة الباليه الي قبل اشوي

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