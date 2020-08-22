غوميز يعاني من مرض يتسبب في فقدانه الوعي بشكل مفاجئ

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، إن الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، يُعاني من مرض "الإغماء الوعائي المبهمي"، الذي يجعله يفقد الوعي، ويسقط بشكل مفاجئ أثناء المباريات.
وأوضحت أن هذا المرض الذي يؤدي لإغماء النجم الفرنسي، خلال المباريات، يأتي بسبب الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، الناجم عن الضغوط النفسية.
وكان غوميز قد تعرض لحالة إغماء خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار قلق الجهاز الطبي والفني وزملائه في الزعيم، لكن اللاعب عاد لوعيه سريعا واستكمل اللعب حتى النهاية.