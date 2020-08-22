اعتماد «أبشر» للتحقق من هوية الشركاء والمساهمين

الرياض (صدى):
اعتمد وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم السبت، تطبيق "أبشر" للتحقق من هوية الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة.
وجاء في القرار الذي اعتمده وزير التجارة، أنه يجرى التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
وأشار إلى أن التحقق يتم من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.