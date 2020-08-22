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حالتان يحق فيها للفتاة العزباء الحصول على معاش الضمان الإجتماعي
منذ 58 دقيقة
2230
الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت على أحقية الفتاة العزباء التي تجاوزت 35 عام في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي ، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :
1- إذا كانت من أسرة ضمانية .
2- إذا كانت يتيمة .
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أحدث التعليقات
shagar
بعد السباحة في حضن الأمواج الهادئة تظهر الحقيقة .. يا إستمرار أو يا تسريح ..... وطبعاّ حسب قمة وجودة وود الشريك .... وحلاوة العسل عندما ينصهر مع القشطة .. والشعور اللذيذ المصاحب له قيل وبعد .. ودمتم بوَّد .
العدناني
ثدعون غير الله صراحة ويذبحون لغير الله صراحة ويشركون مع الله في الدعاء الحسين والسيدة نفيسة وغيرها ثم يأتي علام ويصحح لهم الشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وهذا حكم شرعي معروف أما اللي يقلك سلفي وتكفيري يا أخي ايش ذنبي إذا أنت ما اكتفيت بعبادة واحد أحد؟؟
أكرم عبدالملك
للاسف عندنا تاخير ومماطلات في محكمة التنفيذ بالطائف مابتكلم عن احد ثاني بتكلم عن نفسي من شهر 6 لحد اليوم عندي شيك في محكمة التنفيذ بالطايف وكل مره اراجع فيها معاملتك عند القاضي معاملتك عند الموظف معاملتك عند موظف في اجازه استهتار وتسيب .. اتمنى يوصل كلامي للامير خالد الفيصل تعبت وانا كل بعد فتره طالع نازل من جدة للطايف بدون ادنى فائده غير الخساير وديون
مشمش
عشان المواطن لقي التمور صارت صالح للاكل لو غيره كان كلام ثاني هههههههههههه
St.30
واضح الحين توجه عدة دول بمحاربة المشاهير والتشهيير بهم، لأنه اتضح لهم صلتهم بكثير من الجرائم وعمليات الاحتيال
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