لاعب الشباب يشتبك مع أنطونيو كونتي ويجذبه من شعره

وكالات (صدى):
شهدت المبارات التي جمعت بيت نادي إشبيلية وإنتر ميلان بنهائي الدوري الأوروبي، وقوع اشتباك بين الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب نادي إشبيلية الذي وقع في يناير الماضي للشباب، مع أنطونيو كونتي مدرب الإنتر.
وفي الدقيقة 16 من الشوط الأول احتج كونتي ضد حكم المباراة، مطالبًا بركلة جزاء ثانية لفريقه، ما أثار غضب بانيجا وجعله يتجه نحو المدرب الإيطالي، وأمسك للسخرية منه قائلًا: «هذا شعر حقيقي أم مستعار؟»، ليرد مدرب إنتر غاضبًا «سأنتظرك في الخارج بعد المباراة».
وتدخل حكم المباراة لتهدئة الأوضاع قبل أن تتحول تلك المناوشات إلى اشتباكات عنيفة، قبل أن يوجه بطاقة صفراء للمدرب الإيطالي، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية.