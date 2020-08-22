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بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يكشف طريقة التخلص من الخوف والقلق

Time منذ ساعة
Views 1839
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يكشف طريقة التخلص من الخوف والقلق

الرياض (صدى):
أكد أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبد الله السلمي على أهمية حسن الظن بالله تعالى لمواجهة مشاعر الخوف والقلق .

وقال الشيخ " السلمي " خلال لقائه ببرنامج | يستفتونك | على قناة الرسالة أن أغلب من تحاصرهم مشاعر الخوف ويتوقعون مصائب الموت أو الحوادث هم يسيئون الظن بالله فإذا أحسنوا الظن به والتوكل عليه تخلصوا من هذا الشعور وأحل الله بقلوبهم شعور السكينة والطمأنينة .

ونصح الشيخ "السلمي " بقراءة كتاب بقراءة كتاب ابن أبي الدنيا " حسن الظن بالله " وهو ملئ بالكثير من الأحاديث النبوية والآثار والفوائد في هذا الشأن .

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أحدث التعليقات

shagar
بعد السباحة في حضن الأمواج الهادئة تظهر الحقيقة .. يا إستمرار أو يا تسريح ..... وطبعاّ حسب قمة وجودة وود الشريك .... وحلاوة العسل عندما ينصهر مع القشطة .. والشعور اللذيذ المصاحب له قيل وبعد .. ودمتم بوَّد .
العدناني
ثدعون غير الله صراحة ويذبحون لغير الله صراحة ويشركون مع الله في الدعاء الحسين والسيدة نفيسة وغيرها ثم يأتي علام ويصحح لهم الشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وهذا حكم شرعي معروف أما اللي يقلك سلفي وتكفيري يا أخي ايش ذنبي إذا أنت ما اكتفيت بعبادة واحد أحد؟؟
أكرم عبدالملك
للاسف عندنا تاخير ومماطلات في محكمة التنفيذ بالطائف مابتكلم عن احد ثاني بتكلم عن نفسي من شهر 6 لحد اليوم عندي شيك في محكمة التنفيذ بالطايف وكل مره اراجع فيها معاملتك عند القاضي معاملتك عند الموظف معاملتك عند موظف في اجازه استهتار وتسيب .. اتمنى يوصل كلامي للامير خالد الفيصل تعبت وانا كل بعد فتره طالع نازل من جدة للطايف بدون ادنى فائده غير الخساير وديون
مشمش
عشان المواطن لقي التمور صارت صالح للاكل لو غيره كان كلام ثاني هههههههههههه
St.30
واضح الحين توجه عدة دول بمحاربة المشاهير والتشهيير بهم، لأنه اتضح لهم صلتهم بكثير من الجرائم وعمليات الاحتيال

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