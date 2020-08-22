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الأمر الملكي بإعفاء المسؤولين استعاد تعديات في 3 من أضخم المشاريع السياحية بالمملكة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1491
الأمر الملكي بإعفاء المسؤولين استعاد تعديات في 3 من أضخم المشاريع السياحية بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن بعض من المسؤولين الذين تم إعفائهم بأمر ملكي الخميس الماضي، تورطوا في التعدي على أراضٍ في 3 من أضخم المشاريع السياحية في المملكة.

وأوضحت أن من ضمن هذه المشاريع السياحية التعدي على أراضٍ في مناطق حيوية بمشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة.

وكان الأمر الملكي قضى بإنهاء خدمات وإعفاءات للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا .

ووجه الأمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

ومنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مقهورة و غيرامة اصغر منها و اجمل منها انهدي يا حرمة بيكفي عمليات التجميل
حسن
هيفاء جميله في كل حالتها وجمالها طبيعي وانا اطالب بمشاركتها في حفلات السعوديه وبلاش غيره يابنات
حسن
اليس من حقنا نحن السعوديين ان نستمتع في بلادنا وبحريه بدل ان نسافر الى دول مجاوره فكيف يحق للاجنبي ولا يحق لنا
أبو طلال
وفي صباح النور🌹 حروفك مبدعة ربما تحمل في طياتها بعض العتمة ورغم أنف العتمة لا أبحث عن النور في اخر النفق أنا الذي أنير النفق بابتسامتي
خالد
ملكة 💐 نجمة سما نصف غيابها حضور والنصف الاخر شوق هكذا تقدر المكانة 👑

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