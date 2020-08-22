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الذهب يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات دعمت الدولار

Time منذ 3 ساعات
Views 1362
الذهب يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات دعمت الدولار

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مسجلا ثاني هبوط أسبوعي على التوالي، بسبب بيانات اقتصادية إيجابية دعمت الدولار، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 18 شهراً، لكن مكاسب الدولار والأسهم الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر ليهبط خلال التعاملات قبل أن يتحول للصعود عند التسوية.

وفي المعاملات الفورية، خسر الذهب 0.2% إلى 1939.4 دولارٍ للأونصة ، بعد أن كان متراجعا في وقت سابق من الجلسة بنسبة 1% إلى 1910.99 دولارٍ.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1934.6 دولار.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مقهورة و غيرامة اصغر منها و اجمل منها انهدي يا حرمة بيكفي عمليات التجميل
حسن
هيفاء جميله في كل حالتها وجمالها طبيعي وانا اطالب بمشاركتها في حفلات السعوديه وبلاش غيره يابنات
حسن
اليس من حقنا نحن السعوديين ان نستمتع في بلادنا وبحريه بدل ان نسافر الى دول مجاوره فكيف يحق للاجنبي ولا يحق لنا
أبو طلال
وفي صباح النور🌹 حروفك مبدعة ربما تحمل في طياتها بعض العتمة ورغم أنف العتمة لا أبحث عن النور في اخر النفق أنا الذي أنير النفق بابتسامتي
خالد
ملكة 💐 نجمة سما نصف غيابها حضور والنصف الاخر شوق هكذا تقدر المكانة 👑

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