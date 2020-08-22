الأعداد السابقة للصحيفة

الاتفاق على وضع مسودة أولية تجمع كافة المقترحات حول ملف سد النهضة

Time منذ ساعة
Views 1485
الاتفاق على وضع مسودة أولية تجمع كافة المقترحات حول ملف سد النهضة

القاهرة (صدى):
كشفت مصر مساء أمس الجمعة، على اتفاق اللجنة الفنية المصغرة من الدول الثلاث على إعداد مسودة أولية تجمع مقترحات مصر وإثيوبيا والسودان في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن السد.

وقالت وزارة الري المصرية، أن اجتماع اللجنة الفنية المصغرة والمكونة من عضو فني وعضو قانوني لكل دولة أعقبه اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاء ذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، فيما تم التفاوض على مسارين، الأول أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الاتفاق والخلاف من أجل تسليمها لوزراء الدول الثلاث، ثم انعقد بعدها المسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
مقهورة و غيرامة اصغر منها و اجمل منها انهدي يا حرمة بيكفي عمليات التجميل
حسن
هيفاء جميله في كل حالتها وجمالها طبيعي وانا اطالب بمشاركتها في حفلات السعوديه وبلاش غيره يابنات
حسن
اليس من حقنا نحن السعوديين ان نستمتع في بلادنا وبحريه بدل ان نسافر الى دول مجاوره فكيف يحق للاجنبي ولا يحق لنا
أبو طلال
وفي صباح النور🌹 حروفك مبدعة ربما تحمل في طياتها بعض العتمة ورغم أنف العتمة لا أبحث عن النور في اخر النفق أنا الذي أنير النفق بابتسامتي
خالد
ملكة 💐 نجمة سما نصف غيابها حضور والنصف الاخر شوق هكذا تقدر المكانة 👑

أخر الأخبار

إنتر ميلان يختار بديل "كونتي" سريعاَ
إنتر ميلان يختار بديل "كونتي" سريعاَ
Time منذ 10 دقائق Views 1124
بالفيديو.. مواطن سافر إلى الصين لتعلم الفنون القتالية فأصبح بطلًا قاريًا
بالفيديو.. مواطن سافر إلى الصين لتعلم الفنون القتالية فأصبح بطلًا قاريًا
Time منذ 21 دقيقة Views 1276
الأمر الملكي بإعفاء المسؤولين استعاد تعديات في 3 من أضخم المشاريع السياحية بالمملكة
الأمر الملكي بإعفاء المسؤولين استعاد تعديات في 3 من أضخم المشاريع السياحية بالمملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1477
القهوة تساعد على الحماية من الإصابة بالسرطان
القهوة تساعد على الحماية من الإصابة بالسرطان
Time منذ 30 دقيقة Views 1073
بالصور.. «الحصيني»‏ يتوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني»‏ يتوقع هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من عدة مناطق
Time منذ 46 دقيقة Views 1485
بالفيديو.. الاحتفال بخروج الدكتور نزار باهبري من المستشفى بعد تماثله للشفاء
بالفيديو.. الاحتفال بخروج الدكتور نزار باهبري من المستشفى بعد تماثله للشفاء
Time منذ 55 دقيقة Views 1894
شرط وحيد في الإطارات لخفض استهلاك البنزين
شرط وحيد في الإطارات لخفض استهلاك البنزين
Time منذ ساعة Views 1337
بالفيديو.. تصرف غريب من سمية الخشاب بعد إعلان خطوبة طليقها أحمد سعد
بالفيديو.. تصرف غريب من سمية الخشاب بعد إعلان خطوبة طليقها أحمد سعد
Time منذ ساعة Views 1452
وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
Time منذ ساعة Views 1556
طالب «حقوق» يرتكب جريمة مشينة بحق فتاة وينتحر
طالب «حقوق» يرتكب جريمة مشينة بحق فتاة وينتحر
Time منذ ساعة Views 603