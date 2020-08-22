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مدير «البطولة العربية» يحسم الجدل حول إلغائها

Time منذ ساعة
Views 1784
مدير «البطولة العربية» يحسم الجدل حول إلغائها

ماجد محمد (صدى):
أعلن طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية " عدم إلغاء الموسم الحالي للبطولة واستئنافه قريباً .

كما أكد ان هناك تشارور مع الأندية المتبقية في البطولة بالمملكة ومصر والمغرب لتحديد الموعد المناسب ، فيما رجحت مصادر أن الموعد المرجح هو اكتوبر المقبل ، وفقاً لـ " الإقتصادية " .

وكانت البطولة العربية قد توقفت بسبب جائحة كورونا ، وآخر المباريات حينها هي ذهاب نصف النهائي بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي ، ولم تقام مباراة الإياب له او للإتحاد والشباب بالمملكة .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مقهورة و غيرامة اصغر منها و اجمل منها انهدي يا حرمة بيكفي عمليات التجميل
حسن
هيفاء جميله في كل حالتها وجمالها طبيعي وانا اطالب بمشاركتها في حفلات السعوديه وبلاش غيره يابنات
حسن
اليس من حقنا نحن السعوديين ان نستمتع في بلادنا وبحريه بدل ان نسافر الى دول مجاوره فكيف يحق للاجنبي ولا يحق لنا
أبو طلال
وفي صباح النور🌹 حروفك مبدعة ربما تحمل في طياتها بعض العتمة ورغم أنف العتمة لا أبحث عن النور في اخر النفق أنا الذي أنير النفق بابتسامتي
خالد
ملكة 💐 نجمة سما نصف غيابها حضور والنصف الاخر شوق هكذا تقدر المكانة 👑

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