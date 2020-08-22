مدير «البطولة العربية» يحسم الجدل حول إلغائها

ماجد محمد (صدى):
أعلن طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية " عدم إلغاء الموسم الحالي للبطولة واستئنافه قريباً .
كما أكد ان هناك تشارور مع الأندية المتبقية في البطولة بالمملكة ومصر والمغرب لتحديد الموعد المناسب ، فيما رجحت مصادر أن الموعد المرجح هو اكتوبر المقبل ، وفقاً لـ " الإقتصادية " .
وكانت البطولة العربية قد توقفت بسبب جائحة كورونا ، وآخر المباريات حينها هي ذهاب نصف النهائي بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي ، ولم تقام مباراة الإياب له او للإتحاد والشباب بالمملكة .