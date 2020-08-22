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تراجع قيمة طلبات التنفيذ إلى 134 مليار ريال أغلبها بالرياض

Time منذ 39 دقيقة
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تراجع قيمة طلبات التنفيذ إلى 134 مليار ريال أغلبها بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عدلية اليوم السبت تراجع قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية بمحاكم التنفيذ بنسبة 43 % خلال العام المنصرم 1441 هـ .

وأكدت أنها سجلت 134.27 مليار ريال مقارنةً بـ278.4 مليار ريال خلال عام 1440 هـ ، فيما كانت الرياض الأغلى بنسبة 42 % وبقيمة 57.3 مليار ريال ثم منطقة مكة المكرمة بقيمة 23.7 مليار ريال ثم الشرقية بقيمة 31.3 مليار ريال ثم المدينة المنورة بقيمة 3.5 مليار ريال ثم عسير بـ 1.9 مليار ريال ثم القصيم بـ 1.6 مليار ريال وباقي الطلبات بباقي مناطق المملكة .

ووفقاً للإقتصادية ، أجرت وزارة العدل العام الماضي 1441 هـ 10.6 مليون عملية وأصدرت أكثر من 750 ألف حكم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يامكن ماارضيتيه بقرشين .. وزعلان عليكي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه ,, .. ياصباح الانوار ونفحات الازهاار ...اصبتيني في مقتل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وجنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وحنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى

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