تراجع قيمة طلبات التنفيذ إلى 134 مليار ريال أغلبها بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عدلية اليوم السبت تراجع قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية بمحاكم التنفيذ بنسبة 43 % خلال العام المنصرم 1441 هـ .
وأكدت أنها سجلت 134.27 مليار ريال مقارنةً بـ278.4 مليار ريال خلال عام 1440 هـ ، فيما كانت الرياض الأغلى بنسبة 42 % وبقيمة 57.3 مليار ريال ثم منطقة مكة المكرمة بقيمة 23.7 مليار ريال ثم الشرقية بقيمة 31.3 مليار ريال ثم المدينة المنورة بقيمة 3.5 مليار ريال ثم عسير بـ 1.9 مليار ريال ثم القصيم بـ 1.6 مليار ريال وباقي الطلبات بباقي مناطق المملكة .
ووفقاً للإقتصادية ، أجرت وزارة العدل العام الماضي 1441 هـ 10.6 مليون عملية وأصدرت أكثر من 750 ألف حكم .