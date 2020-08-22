الأعداد السابقة للصحيفة

إعادة خاصية في واتساب تجذب انتباه المستخدمين

Time منذ 24 دقيقة
Views 1497
إعادة خاصية في واتساب تجذب انتباه المستخدمين

وكالات (صدى):
تمكن تقنيون، من اكتشاف (ورقة مشاركة) في واتساب تشبه خاصية "غرفة الدردشة" على فيسبوك، مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءً لجميع الرموز.

وأوضح التقنيون، أنه لم يتضح بعد متى سيتم طرح تلك الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.

وكان قد تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية، حيث يتم تطوير علامات تبويب الملصقات لكنها ليست متاحة بعد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يامكن ماارضيتيه بقرشين .. وزعلان عليكي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه ,, .. ياصباح الانوار ونفحات الازهاار ...اصبتيني في مقتل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وجنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وحنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى

أخر الأخبار

صفات يجب أن تتميزي بها لتكوني شخصية جذابة ومؤثرة
صفات يجب أن تتميزي بها لتكوني شخصية جذابة ومؤثرة
Time منذ 15 دقيقة Views 1009
إعادة خاصية في واتساب تجذب انتباه المستخدمين
إعادة خاصية في واتساب تجذب انتباه المستخدمين
Time منذ 24 دقيقة Views 1497
تطبيق «تباعد» يحمي موظفة وزميلاتها من الإصابة بالفيروس
تطبيق «تباعد» يحمي موظفة وزميلاتها من الإصابة بالفيروس
Time منذ 31 دقيقة Views 1381
تراجع قيمة طلبات التنفيذ إلى 134 مليار ريال أغلبها بالرياض
تراجع قيمة طلبات التنفيذ إلى 134 مليار ريال أغلبها بالرياض
Time منذ 39 دقيقة Views 1445
بالفيديو.. «شاهيناز» عن هجوم «حلمي بكر» عليها: اتغير فجأة ومش عارفة بيعمل معايا كده ليه
بالفيديو.. «شاهيناز» عن هجوم «حلمي بكر» عليها: اتغير فجأة ومش عارفة بيعمل معايا كده ليه
Time منذ 49 دقيقة Views 1195
تحرير 7 مخالفات لقرارات التوطين ضد منشآت تجارية بالرياض
تحرير 7 مخالفات لقرارات التوطين ضد منشآت تجارية بالرياض
Time منذ 54 دقيقة Views 1522
مطارات يزداد فيها فقد الأموال أثناء عمليات التفتيش
مطارات يزداد فيها فقد الأموال أثناء عمليات التفتيش
Time منذ 59 دقيقة Views 1730
اختلافات بارزة بين الأكياس على المبيض وتكيّس المبايض
اختلافات بارزة بين الأكياس على المبيض وتكيّس المبايض
Time منذ ساعة Views 1230
بالصور.. نسبة إنجاز مشروع محطة السلام تصل إلى 86%
بالصور.. نسبة إنجاز مشروع محطة السلام تصل إلى 86%
Time منذ ساعة Views 1759
عرض ضخم من النصر لظهير المنتخب الكوري " كيم جين سو "
عرض ضخم من النصر لظهير المنتخب الكوري " كيم جين سو "
Time منذ ساعة Views 2183