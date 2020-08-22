إعادة خاصية في واتساب تجذب انتباه المستخدمين

وكالات (صدى):
تمكن تقنيون، من اكتشاف (ورقة مشاركة) في واتساب تشبه خاصية "غرفة الدردشة" على فيسبوك، مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءً لجميع الرموز.
وأوضح التقنيون، أنه لم يتضح بعد متى سيتم طرح تلك الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.
وكان قد تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية، حيث يتم تطوير علامات تبويب الملصقات لكنها ليست متاحة بعد.