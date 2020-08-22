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تحرير 7 مخالفات لقرارات التوطين ضد منشآت تجارية بالرياض

Time منذ 54 دقيقة
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تحرير 7 مخالفات لقرارات التوطين ضد منشآت تجارية بالرياض

الرياض (صدى):
أجرى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الجمعة، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية الذي وصل إلى نسبة 70%.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة محمد الحربي، أنه تمت زيارة 168 منشأة، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وتوجيه 111 إنذارًا، وذلك بمشاركة إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض.

ويأتي ذلك لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ فيما ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يامكن ماارضيتيه بقرشين .. وزعلان عليكي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه ,, .. ياصباح الانوار ونفحات الازهاار ...اصبتيني في مقتل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وجنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه راح الشتاء وحنا شتاء وابو محمد انتظاره القبعات إلى متى

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