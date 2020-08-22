مصور طفلة الماء: صورتها كي يعرف العالم بجرائم الحوثي ولا تضيع كسابقاتها

فهمي محمد (صدى):
روى الشاب اليمني أحمد السبئي الذي التقط صورة الطفلة رويدا صالح، المعروفة باسم " طفلة الماء " حيث أصيبت برصاص قناص حوثي أثناء ذهابها لجلب الماء لمنزلها، تفاصيل الواقعة.
وأكد السبئي في تصريحات تلفزيونية، أنه صُعق لهذا المشهد، الذي تصادف وقوعه وقت مروره باتجاه المكان الذي تتواجد فيه الطفلة، مشيرا إلى أنه ذهب لمنزله بعدما اكتشف انه نسى هاتفه.
وأوضح أنه سمع صوت طلقة القناص، وأسرع لمشاهدة ما يحدث من النافذة، فوجد الطفلة غارقة في دمائها بالشارع.
وأضاف: " هممت إلى التقاط صورتها كي لا تبقى الحادثة بعيدة عن معرفة العالم بجرائم ميليشيا الحوثي وتضيع كسابقاتها ".
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