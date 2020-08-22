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" الدواء فيه سم قاتل " تحذيرات من دواء جديد ضد كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1330
" الدواء فيه سم قاتل " تحذيرات من دواء جديد ضد كورونا

واشنطن (صدى):
حذر خبراء أمريكيون من دواء جديد يُصنَع من نبات سام، تحدّث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعلاج محتمل لفيروس كورونا، بينما لا يزال في مرحلة التجارب ما قبل السريرية.

ولجأ الخبراء الأمريكيون إلى وسائل الإعلام للتحذير من إقحام الرئاسة الأمريكية في إبداء الدعم لدواء يُصنَع من نبات سام، بينما لم يخض بعد التجارب السريرية.

وتصدّر دواء " أولياندرين " المصنَّع من نبات " الدفلى " السام، عناوين الصحف كعلاج محتمل للفيروس القاتل، بعد أن التقى ترامب مع أندرو ويتني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة المصنّعة للدواء.

ويخشى الخبراء من أن الحديث عن هذا الدواء قبل أن يخوض التجارب السريرية، قد يدفع الأشخاص غير المطلعين إلى تناول أوراق نبات " الدفلي " المصنّع منه.

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أحدث التعليقات

سيف
ياناس احنا في محافظة املج عايشين في فقر ومرض ساعدونا
مريض
ياحظه مرتاح لاهم ولامرض وفوق هذا تجيه الوظيفه لحد عنده طيب احنا مرضى وعاطلين ومانملك بيت
نجاة محمد
ليش يصورهم الملقوف طالما جالسين مع نفسهم ولا يؤذون احد الا اللي صورهم
winner4ever
من المفترض من اتحاد الكرة عرض الموضوع والأسماء على صغير أسيا لأخذ الموافقة عليه,
متابع
في تقديري من الخطا فكرة العزل المنزلي الحين ، بل بالعكس خلو كل مصاب تعزله وزارة الصحة في مجمعات سكنية تحت تمتابعتها حتى ولو لم تكن اصابته تحتاج عناية مركزة لضمان عدم اختلاطه بغيره ،خصوصا الاعداد ليست كثيرة ، وبعدين الخرج 185 مصاب ما نتهى الامر

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