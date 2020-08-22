" الدواء فيه سم قاتل " تحذيرات من دواء جديد ضد كورونا

واشنطن (صدى):
حذر خبراء أمريكيون من دواء جديد يُصنَع من نبات سام، تحدّث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعلاج محتمل لفيروس كورونا، بينما لا يزال في مرحلة التجارب ما قبل السريرية.
ولجأ الخبراء الأمريكيون إلى وسائل الإعلام للتحذير من إقحام الرئاسة الأمريكية في إبداء الدعم لدواء يُصنَع من نبات سام، بينما لم يخض بعد التجارب السريرية.
وتصدّر دواء " أولياندرين " المصنَّع من نبات " الدفلى " السام، عناوين الصحف كعلاج محتمل للفيروس القاتل، بعد أن التقى ترامب مع أندرو ويتني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة المصنّعة للدواء.
ويخشى الخبراء من أن الحديث عن هذا الدواء قبل أن يخوض التجارب السريرية، قد يدفع الأشخاص غير المطلعين إلى تناول أوراق نبات " الدفلي " المصنّع منه.