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حرائق كاليفورنيا تهدد بنزوح جماعي للسكان

Time منذ 7 ساعات
Views 2212
حرائق كاليفورنيا تهدد بنزوح جماعي للسكان

واشنطن (صدى):
تفاقمت أزمة حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في ولاية كاليفورنيا، حيث اقترب أحد الحرائق لمسافة ميل من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين ودمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى وهي تجتاح منطقة تزيد مساحتها على مساحة ولاية رود أيلاند.

ويواجه السكان موجة حر وجائحة كورونا بعدما صدرت أوامر بإجلائهم مع اتساع نطاق الحرائق.

وحذرت جمعية الرئة الأمرثكية من أن جائحة كورونا، تفاقم بشدة من المخاطر الصحية الناجمة عن الهواء المعبأ بالدخان ودرجة الحرارة الشديدة.

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أحدث التعليقات

زائر
مدري اعتقد فيه شي غير صحيح
هموس
طيب هذا انا اقول جاي يعبث وين المشكلة
A.awad
وفوز الفيصلي عليكم عــادي .... والله حظّظّكم برزفان السباك كان مفروض يفوز العداله والفتح على الهلال من قبلكم ...
A.awad
مايشجّع رزفان هاالأيام الا مشجعين نادي الجاليات أشتغلو تعليقات مع القنوات الفضائيه بأسم مشجعين هلاليين ويدافعون عن رزفان السباك ويسبّون من ينتقده .
ابو ناصر
طيب

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